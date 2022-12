Draghi | «Sarei rimasto | non me l' hanno consentito Siamo cresciuti più di Francia e Germania»

Il Fatto Quotidiano

E sul governo Meloni: "Non spetta a me giudicare" Di: Redazione Sardegna Live - Adnkronos "rimasto volentieri per completare il lavoro, se mi fosse stato consentito". Così Marioin un'...Per approfondire: "rimasto al governo".insulta la nostra intelligenza, Bankitalia e il sistema perverso che sta impoverendo l'Italia "Sinistro quanto lui". La verità su Mario ... Draghi: “Sarei rimasto volentieri al governo, non mi è stato consentito Mario Draghi, ex presidente del Consiglio, ha detto che sarebbe rimasto volentieri alla guida del governo se avesse potuto ...L'ex presidente del Consiglio ha concesso la prima intervista da quando non è più in carica, e ha ribadito che non vuole tornare in ...