Djokovic | «Mi piacerebbe poter giocare il più a lungo possibile»

(Di sabato 24 dicembre 2022) Il 16 gennaio inizieranno gli Australian Open di tennis, primo torneo stagionale del Grande Slam espera di giocarli senza intoppi: «Dopo quello che è successo l’anno scorso, spero di essere accolto adeguatamente e spero mi aiuterà ail mio miglior tennis». Ai giornalisti presenti a Dubai con lui ha ricordato il torneo da cui è stato espulso l’anno scorso per via del suo rifiuto a vaccinarsi contro il Covid-19. Nole lo ha già vinto nove volte e tornare ain Australia e vincere il torneo significherebbe eguagliare Nadal con 22 vittorie nei Grandi Slam. Nel Ranking,che non ha pietà di nessun avversario, è sceso fino alla 5° posizione dopo aver saltato anche gli Us Open sempre per il rifiuto al vaccino. In Australia Nole era pure entrato nella terra dei canguri per poi esserne espulso ...