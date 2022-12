Congedo parentale | aumenta la retribuzione Anche di molto

Il Sole 24 ORE

Aumenta l'assegno familiare per i nuclei con quattro o più figli e ilsarà all'80% per un mese aggiuntivo entro il sesto anno d'età, anche per i padri. Il bonus psicologo diventa ...Si introduce poi un mese in piu' diall'80% (anziche' al 30% della retribuzione) da godere fino ai sei anni del bambino, riconosciuto sia alla mamma che al papa' del bambino, ... Manovra/Congedo parentale a 80% stipendio, potrà usarlo anche papà Il Pos resta obbligatorio, il reddito di cittadinanza viene abolito, il taglio del cuneo fiscale fa aumentare (di poco) le buste paga dei redditi bassi ...Che fine hanno fatto Superbonus e reddito di cittadinanza A che età andremo in pensione Cos’è il price cap Dalla manovra alle decisioni Ue, ecco le notizie economiche da conoscere per non essere co ...