Clan Sangermano | carabinieri eseguono nuovo sequestro di beni

(Di sabato 24 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNel prosieguo delle attività di indagine patrimoniale nei confronti del, operante nell’agro nolano, idel Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito un decreto dipreventivo del gip di Napoli su numerosi rapporti finanziari, per un valore di più di 4 milioni di euro e su nove tra terreni e fabbricati, per il valore di 2 milioni di euro. Il 3 novembre scorso era stato eseguito dai militari un provvedimento di custodia cautelare a carico di 25 persone con ildel patrimonio illecitamente accumulato del, per un valore stimato di 30 milioni di euro, tramobili ed immobili, società, rapporti finanziari e denaro contante. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

