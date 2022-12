Anversa-Nainggolan è addio | le parole del presidente | «Non poteva più giocare qui»

(Di sabato 24 dicembre 2022) Ildell’, Paul Gheysens, ha parlato a Sporza.be riguardo al futuro del centrocampista RadjaIldell’, Paul Gheysens, ha parlato a Sporza.be riguardo al futuro del centrocampista Radja. Le sue dichiarazioni: «C’è un serio interesse dall’estero, dipenderà da lui e dalle sue condizioni. Nonpiùqui, era impossibile in questo gruppo. Ciò non significa che ci separeremo in un modo brutale, abbiamo risolto tutto amichevolmente». L'articolo proviene da Calcio News 24.

