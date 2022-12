Allegri | scelto l’obiettivo per l’attacco | i costi sono proibitivi

(Di sabato 24 dicembre 2022) Per la prossima stagione,sembra averper il reparto offensivo ma irischiano di essere determinanti. La Juventus, per la prossima sessione invernale, sembra voler rinforzare la rosa a disposizione dicon una serie di innesti. In difesa si prospetta una mini rivoluzione mente a centrocampo occhio alla situazioni di Paredes e Pogba; per quanto riguarda il reparto offensivo, invece, il tecnico sembra averil giocatore perfetto. Andiamo a vedere di chi si tratta e il perché rischia di essere un semplice sogno di mercato. Il mondiale in Qatar rischia di rappresentare una serie di occasioni di mercato per le varie società; tra i protagonisti non possiamo non citare Goncalo Ramos, autore di una splendida tripletta nell’ottavo di finale contro ...

FantaMaster

... Vlahovic via:Icardi La domanda posta è la seguente: 'Vlahovic resta un rebus per la Juventus. Nel caso in cui i bianconeri dovessero sacrificarlo, chi sarebbe il sostituto ideale per...Anche in casa Real Madrid si guarda al futuro:l'erede di Ancelotti in panchina, beffa per la Juventus Il Mondiale in Qatar concluso da ... che entra in gioco per il dopo. Ma il francese ... Juve, il rinnovo di Rabiot è lontano: Allegri ha scelto il sostituto! Il giocatore ha preso una decisione dopo essere diventato campione del Mondo. Ecco la scelta del fantasista argentino ...La Juventus di Max Allegri si ferma per tre giorni di relax in cui ricaricare le batterie in famiglia e quindi ripartire per il secondo atto della stagione, quello post Mondiale. Vigilia, Natale e San ...