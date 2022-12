Accoltella l' ex moglie al collo e poi fugge | arrestato

Agenzia ANSA

Ha ferito la exal collo, con un'arma da taglio, ed è fuggito. E' accaduto stamattina, intorno alle 8 in via Rialto a Bologna, ma la polizia e i carabinieri sono riusciti a bloccare l'aggressore, un cittadino ... Accoltella ex moglie e scappa: lei è grave, fermato dalla polizia Nelle scorse ore a Bologna è avvenuto un tentato femminicidio da parte di un uomo marocchino di 31 anni, che ha aggredito la ex moglie con una coltellata. Tutto è successo in via Rialto, dove si sono ...La donna e' stata portata all'ospedale Maggiore di Bologna e sottoposta a un intervento in sala operatoria. Per lei la prognosi e' riservata. Le sue condizioni sono giudicate gravi. I colpi inferti da ...