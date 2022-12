Tmb Monselice verso il derby veneto contro il Sol Lucernai Montecchio

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Partita festiva per i ragazzi di coach Cicorella che, in questo primo match di ritorno che precede la pausa natalizia, incontreranno il Montecchio, squadra venetacui insi avevano sfiorato la vittoria durante l’andata, arrendendosi solamente al quinto set. I punti adesso diventano fondamentali e il margine di errore per riuscire a risalire la classifica si fa sempre più stretto. Ma i ragazzi della Tmb non si lasciano scoraggiare: se il girone di andata é stato il rodaggiola serie A3, ora che le misure sono state prese e la mentalità é stata assorbita, nulla può fermarli. “Siamo pronti per ildi sabato – commenta Cicorella – e, visto il buon lavoro fatto in queste settimane, rimaniamo convinti che questa volta sia possibile volgere il match a nostro favore”. Fonte articolo e foto: ...

Lega Pallavolo Serie A

Girone Bianco Serie A3 Credem Banca - 1ª Giornata Ritorno- Sol Lucernari Montecchio Maggiore (24/12, ore 18) Da Rold Logistics Belluno - Volley Team San Donà di Piave (26/12, ore 16) ...Fano (PU) - La Vigilar Fano chiude il girone d'andata ospitando (domenica alle 18) la, che si trova nelle zone basse della classifica con soli nove punti in classifica e due vittorie all'attivo. La corsa dei fanesi sembra infermabile ma, come successo nelle ultime gare, ... Tmb Monselice nella tana del Vigilar Fano I punti adesso diventano fondamentali e il margine di errore per riuscire a risalire la classifica si fa sempre più stretto. Partita festiva per i ragazzi di coach Cicorella che, in questo primo match ...GAMMA CHIMICA BRUGHERIO: Mati 14, Innocenzi 11, Carpita 14, Van Solkema 25, Chiloiro 15, Marini (L1); Selleri 1, Biffi 2, Piazza (L2), Barotto, Macini, Consonni. Non entrati: Frattini, Montermini. All ...