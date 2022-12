Teotino | Colombo e Casciello sulla riapertura del caso Juve e sulla ripresa del campionato' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 23 dicembre 2022) A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianfranco, giornalista “Ladel? Chinè avrà trovato quegli elementi che prima non era riuscito a trovare. Evidentemente avrà trovato intercettazioni, documenti e chiacchierate dei dirigenti dellantus in cui loro stessi dichiaravano che il valore dei giocatori non fosse congruo. Se pensiamo a quelle che potrebbero essere le sanzioni le queste plusvalenze che possono rivelarsi incongrue e per la manovra stipendi e se sommiamo i punti di penalizzazione che potrebbero essere inflitti per queste due irregolarità forse non dovrebbe esserci bisogno di sanzionare lacon la retrocessione. I tesserati pensano ad andare avanti e vincere le partite. Nessuno ha ...