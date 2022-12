Roma | ragazzo rapito in un locale a Ponte Milvio - Cronaca - quotidiano net

RaiNews

... in zona Tor di Quinto, a. Indagini sono in corso per rintracciarlo e accertare in quale ... In base a quanto si apprende, i familiari delportato via avrebbero precedenti di droga.Sequestro di persona a nella capitale. Un gruppo di persone è entrato in un locale vicino a Ponte Milvio, a, ed è uscito portando fuori con sé il 20enne Danilo Valeri. Alcuni testimoni avrebbero parlato di "rapimento" da parte del gruppo che ha fatto irruzione nel locale su Viale Tor di Quinto nella ... Roma, ragazzo di 20 anni rapito in un locale a Ponte Milvio: "Il suo cellulare è spento" We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Un gruppo di 6 o 7 persone avrebbe rapito un ragazzo in un locale di Ponte Milvio a Roma. Si tratta di un giovane di San Basilio.