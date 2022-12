Tiscali

Nel 1983 è proseguita a Detroit, fino alla finale di Filadelfia persa dacontro, tra il 1983 e il 1986, ha giocato 19 tornei indoor e non ha mai perso prima della finale. La sua ...Infine sono riusciti nell'impresa di farlo cadere sotto i loro colpi alla quinta frazione: Johnnell'ultimo atto dell' Open degli Stati Uniti 1980 , e nella stessa stagionein quello di ... McEnroe e Lendl, i più grandi di sempre nei tornei indoor Dopo terra ed erba, analizziamo ora le più lunghe serie di vittorie consecutive indoor. La migliore del 2022 è stata quella messa a segno ...BORIS Becker broke down in tears during an emotional interview before being jailed for hiding his millions when he went bankrupt. The disgraced Wimbledon star, 55, said he had hit his ...