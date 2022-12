ISM – Indice sintetico manifatturiero | il Made in Brescia è più forte rispetto al pre-pandemia

Leggi su lombardiaeconomy

(Di venerdì 23 dicembre 2022) • A evidenziarlo è un aggiornamento dei dati di ISM –, nato dalla collaborazione tra il Centro Studi di Confindustriae OpTer dell’Università Cattolica del Sacro Cuore: restituisce in un unico valore lo stato di salute delle società di capitali attive nell’industria. • Analizzate, per il triennio 2019/2021 oltre 2.600 imprese manifatturiere del territorio: nel 2021 si assiste ad un generalizzato sorpasso dei livelli pre-crisi. • Si conferma una netta correlazione positiva tra la classe dimensionale delle imprese e il loro stato di salute. Tuttavia, anche per le realtà più piccole e meno strutturate, ISM traccia, anche se con quote diverse, uno scenario nel complesso positivo. L’industriana regge bene l’urto della crisi generato dalla ...