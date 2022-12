Inter | Simone batte Pippo | 0 - 2 a Reggio Calabria | Lukaku in gol - Sport - Calcio - quotidiano net

Fcinternews.it

Convincente prova dei nerazzurri al Granillo contro la squadra di Pippo Inzaghi: in gol Dzeko e Lukaku, la nuova coppia dimanda segnali ...Dzeko e Lukaku assieme dal primo minuto:Inzaghi lancia la coppia di centravanti, assieme per la prima volta dal fischio d'inizio. Prove generali. L'ha un passo diverso rispetto alla ... Reggina-Inter 0-2 - Dzeko e Lukaku fanno sorridere Simone Inzaghi. Il belga in campo 88 minuti Vittoria in amichevole per l'Inter di Simone Inzaghi nel tardo pomeriggio contro la Reggina, 0-2 il risultato finale per Alessandro Bastoni e compagni. Adesso l'attenzione si sposta tutta sulla ...Sono i gol di Edin Dzeko e Romelu Lukaku nelle battute finali a decidere il match amichevole tra Reggina e Inter. Di seguito il tabellino della gara: Marcatore: 80'.