Giallo a Ponte Milvio | 18enne prelevato e sequestrato in un locale della movida

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Quello che è successo poche ore fa a Roma lo stabiliranno le forze dell’ordine ma stamattina, tutti i media, parlando di un vero e proprio. Perchè non ci sono ancora spiegazioni certe su quanto accaduto questa notte a, nella capitale. C’è al momento una prima ricostruzione che racconta di un ragazzoin undel centro. In particolare, sarebbe stato un diciottenne a finire nel mirino di loschi figuri; il ragazzo, sarebbe statoda un gruppo di individui. Secondo quanto si legge sul Corrieresera, le persone che hanno fatto irruzione nel, non sarebbero state armate. Questo gruppo di persone, sarebbe arrivato nel, puntando subito il. Il ragazzo ...

Il Riformista

E': rapimento in un locale nel cuore della movida romana, pressoMilvio (Nord della capitale): un ragazzo è stato portato fuori a forza e caricato in una macchina per poi sparire da un ...Riconferma quasi scontata ma con unandato in scena ieri, quando l'assessora regionale alla ... e sono Paolo Giordano, Elena Loewenthal, Giuseppe Culicchia, OlivieroDi Pino, Gianni Oliva, ... Ragazzo rapito a Ponte Milvio, giallo nella movida di Roma: il 18enne ‘prelevato’ in un locale ... Un ragazzo è stato rapito in un locale di Ponte Milvio a Roma Nord ... dell'ordine che al momento del rapimento non si trovavano in strada. Un vero e proprio giallo sul quale gli inquirenti, mentre ...Nella zona della movida romana. Dei ragazzi sarebbero entrati all'interno ed avrebbero portato fuori a forza il giovane caricandolo su un'auto. Gli agenti stanno cercando di ricostruire quanto accadut ...