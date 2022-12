Cancellazione SPID non sicura | c’è chi ancora lo difende

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Losta davvero per scomparire per cedere il passo alla CIE? Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, ai microfoni de ‘La Stampa‘, fa sapere che mandarlo in pensione potrebbe non essere una buona idea, visto che si tratta di un “patrimonio da salvaguardare” in quanto parliamo del sistema di identità digitale più diffuso che non necessita di altre strumentazioni attinenti, come nel caso di smartcard e similari (nella maggior parte dei casi non prevede nemmeno costi di attivazione). Non è concepibile chiedere ai cittadini di interfacciarsi con la pubblica amministrazione in modo del tutto nuovo e poi tornare indietro come se nulla fosse successo. Lodovrà essere tutelato, almeno nell’idea del ministro Zangrillo: c’è da approntare ad un’evoluzione per ottimizzare ed armonizzare i sistemi di identità pubblica, senza per ...