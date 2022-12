Campione del Mondo con l’Argentina | ma il tecnico non ci sta | “Gli parlerò di alcuni festeggiamenti”

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Uno dei protagonisti assoluti del Mondiale in Qatar è stato Emiliano Martinez, portiere del: il Dibu, oltre alle numerose e splendide parate, una su tutte quella al 120? durante la finale contro la Francia, ha fatto parlare molto di sé a causa dei suoi atteggiamenti. Il portiere argentino si è contraddistinto per i suoi balletti provocatori dopo i rigori sbagliati dei francesi, per il gesto compiuto dopo aver ricevuto il premio come miglior portiere e per ipost vittoria della Coppa delnello spogliatoio e non solo. Emiliano MartinezEmery “Quando tornerà potremo parlarne”: Emery attende il rientro di Emiliano Martinez Durante la conferenza stampa odierna, Unai Emery, allenatore dell’Aston Villa, match in cui milita l’estremo difensore, ha espresso la volontà ...