Ballando con le Stelle | chi vincerà secondo gli scommettitori

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ecco chicon legli: stasera su Rai 1 va in onda la finale del talent show. L'articolo proviene da Novella 2000.

... anche perchè la delusione è ancora tanta per il modo in cui è stata trattata: Selvaggia Lucarelli fa a pezzi questa edizione del talent show vip: 'Catastrofica' La giurata dile stelle ,...Sono molto forti le accuse di Selvaggia Lucarelli ai suoi colleghi della giuria dile ...Selvaggia Lucarelli ha difeso Lorenzo Biagiarelli da ciò che è successo a Ballando con le Stelle. Ma cosa c'entra Antonella ClericiAlla vigilia della finalissima del dancing show di Rai 1, la giurata ha tracciato un bilancio del suo 2022 e non solo ...