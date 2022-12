Tre puntate pomeridiane a partire da oggi Poi due speciali la mattina di Natale e dell' Epifania Ma l' obiettivo è portarlo in prima serata

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Arriva lo Zecchino d’Oro 2022, 65esima edizione. Tre lecon 14 canzoni in gara, interpretate da 17 bambini di 11 Regioni diverse. In più sono previste duenelle giornate di. Tutte trasmesse su Rai 1. Si parte stasera alle 17.05, si continua venerdì 23 alla stessa ora, con la conduzione di Francesca Fialdini e Paolo Conticini. Poi la grande finale è sabato 24 alle 17 condotta da Carlo Conti, anche direttore artistico di questo festival canoro dei bimbi. Ad accompagnare i bimbi è sempre il tradizionale Piccolo Coro’Antoniano diretto da Sabrina Simoni. Zecchino d’Oro 2022: le ...

Sky Tg24

Operazione Pane, con le sue storie, sarà protagonista delledi Zecchino d'Oro e, durante la finale, potremo tutti sostenere le mense francescane con un sms o una chiamata da rete fissa al ...... prevede 13ed è dedicato, come si può intuire dal titolo, proprio a coloro che non frequentano (o non hanno mai frequentato) una palestra . Realtà virtuale Dopoanni di inattività, ho ... Emily in Paris 3, tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione della serie tv Il 22, 23 e 24 dicembre su Rai1 con FRANCESCA FIALDINI e PAOLO CONTICINI. Gran Finale la Vigilia di Natale con CARLO CONTI 22 dicembre 2022- Si chiamano Giulia, Eleonora e Mariapaola le tre bambine si ...NECKARSULM - «La nostra auto è ora decisamente affidabile. I miglioramenti rispetto alla prima generazione di Audi Rs Q e-tron sono sostanziali», assiura di Rolf Michl, ...