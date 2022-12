Spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 210 | 5 punti

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ha chiuso in lievea 210,5il differenziale tra Btp italiani edecennalicontro i 211segnati in chiusura nella vigilia. In rialzo di 4,4al 4,458% il rendimento ...

Ha chiuso in lieve calo a 210,5 punti il differenzialeBtp italiani e Bund decennali tedeschi contro i 211 punti segnati in chiusura nella vigilia. In rialzo di 4,4 punti al 4,458% il rendimento annuo italiano, mentre quello tedesco ne ha guadagnati 5,...Lieve miglioramento dello, che scende fino a +210 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,46%.i mercati del Vecchio Continente ... Spread tra Btp e Bund apre stabile a 211 punti Ha chiuso in lieve calo a 210,5 punti il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi contro i 211 punti segnati in chiusura nella vigilia. (ANSA) ...BTP & Co: l'assist della Bce ben presto inizierà a essere ritirato, con il lancio QT. Allo stesso tempo, gli investitori ...