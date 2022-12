Si presenta in ospedale con una bomba nel retto | scatta l’evacuazione

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Un 88enne siina Tolone, in Francia, con un proiettile d’artiglieria della Prima guerra mondiale conficcato nell’allarme. E’ accaduto lo scorso sabato all’Hospital Sainte Musse. L’anziano aveva utilizzato il proiettile da 8 pollici, lungo 20 centimetri e dal diametro di 5 centimetri per procurarsi piacere ma non era riuscito più ad estrarlo dall’ano. La direzione dell’ha dispostoparziale della struttura mentre i chirurghi rimuovano l’ordigno. I nuovi pazienti sono stati dirottati verso altri nosocomi a causa di quello che è stato definito come “un incredibile allarme”. I medici: “Abbiamo visto di tutto ma questo non era mai capitato” “Ci siamo abituati a trovare ...

