Manovra | il gioco dell’oca | dalla Commissione torna in Aula | approvate 44 modifiche chieste dalla Ragioneria Il governo pone la fiducia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ilha deciso di porre la questione disulla legge di bilancio nella votazione alla Camera. Lo ha annunciato in serata il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Con l’apposizione dellala votazione avviene per appello nominale, evitando così franchi tiratori, parlamentari della maggioranza che si esprimono contro ilsfruttando il voto segreto. Ma soprattutto viene bloccata la votazione degli emendamenti. Visti i tempi strettissimi prima della fine dell’anno, una scelta obbligata per l’esecutivo Meloni. Il voto, come stabilitoconferenza dei capigruppo, avrà inizio venerdì alle 20.30 e l’approvazione nella notte seguente o il 24 mattina. In base a quanto deciso, le dichiarazioni di voto avranno inizio a partire dalle 19. Nel corso ...