Lemon e Creepie | sorelle di Baghdad | «La nostra ribellione a colori»

(Di giovedì 22 dicembre 2022) In un Iraq devastato dalla dittatura, dalle guerre e dalla repressione, sono i giovani – e spesso le donne – a muovere le rivoluzioni. Come fanno duedi, nomi in codice, che rischiano la vita andando in giro con i capelli gialli e viola. In casa, li nascondono al padre indossando l’hijab. Per strada, li usano in segno di protesta. Mentre coltivano il loro progetto di fuga per la libertà