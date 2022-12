Il Villarreal si rammarica della morte di un collaboratore ai lavori dello stadio

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 21/12/2022 alle 21:16 TEC L’operaio è stato intrappolato da un toro meccanico nel primo pomeriggio di mercoledì A seguito dell’incidente mortale, il club ha deciso di sospendere il brindisi natalizio del presidenteCF ha rilasciato una dichiarazione in cui “profondamenteto” per laaccidentale di una persona che ha collaborato aidi riformadi La Cerámica e dei suoi dintorni. “Il club desidera esprimere le sue più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di fronte a questa perdita irreparabileaggiunge il club, immerso in questi giorni nella fase finaleristrutturazione, i ...