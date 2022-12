Guendalina Tavassi | l’ex Umberto D’Aponte torna sui social dopo il carcere

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 22 dicembre 2022), ex marito di, è uscito da poco dalaver scontato la pena in seguito alla denuncia proprio delgieffina.to sui, l’uomo ha rivelato come sta e si è detto molto emozionato. Dalla relazione avuta conha avuto due figli: Chloe, nata nel 2013, e Salvatore, venuto al mondo nel 2016.una lunga crisi, però, la ragazza ha deciso di dire addio al compagno e, così, la coppia si è separata; ad, però, la decisione sembra non essere mia andata a genio. L’uomo, infatti, è stato più volte accusato di violenza da ...