(Di giovedì 22 dicembre 2022) Geraldnon è piùdell’. Sospeso il 23 novembre, è statodal club un mese dopo a causa del deludente rendimento in campionato. L’occupa infatti l’ultima posizione in classifica con appena 8 punti conquistati in 15 giornate e, nonostanteavesse un contratto fino al 2025, l’uomo è stato sollevato dall’incarico. A renderlo noto è stato il club tramite una nota ufficiale: “La dirigenza dell’ha comunicato a Geralddi aver preso la decisione di procedere al suo licenziamento“. La panchina è stata temporaneamente affidata a Abdel Bouhazama. SportFace.

SPORTFACE.IT

City CALCIO - LIGUE 1 15:00 Ajaccio -15:00 Troyes - Nantes 17:00 Auxerre - Monaco 19:00 ... pagano il ds Capozucca e il dg Passetti Cagliari, Liverani. Ranieri in pole per la panchina ...Però fupresto, chissà cosa fa adesso. Giuseppe - Il Marocco continua il suo Mondiale ...cui si stanno esaltando giocatori sinceramente periferici come Saiss (Wolverhampton) o Boufal (),... Angers, esonerato ufficialmente l'allenatore Baticle I due giocatori sono tra i protagonisti del cammino ai Mondiali del Marocco: con il proprio club sono in fondo alla classifica in Francia.