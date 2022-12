Zelensky alla Casa Bianca e al Congresso | più armi e un messaggio a Putin

Adnkronos

Il leader cinese ha inoltre auspicato che si arrivi una 'soluzione politica pacifica'crisi ucraina. 21 dic 07:30: "Negli Usa per rafforzare la capacità difesa ucraina" 'Sono in viaggio ...Il presidente ucraino Volodymyrsarà oggi in visitaCasa Bianca e al Congresso Usa. Lo conferma un alto funzionario americano in un briefing con un ristretto numero di giornalisti. 'era desideroso di compiere ... Ucraina-Usa, "Zelensky alla Casa Bianca da Biden" Guerra in Ucraina, le notizie in diretta di oggi. Zelensky sarà oggi negli Stati Uniti e farà visita alla Casa Bianca e al Congresso Usa. Intanto proprio da Washington arriva il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...