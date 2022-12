Ultime Notizie – Sielte | su dislessia campagna per inclusione sociale ‘Cubo di Rubik’

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)e sensibilizzazione sulle tematiche legate ai disturbi specifici di apprendimento sono i temi al centro delladi Natale didi Rubik – Mettiamoci in gioco: alla scoperta dei Dsa‘ è il payoff delladiffusa attraverso i canali social dell’azienda. Lanatalizia 2022 si è articolata in quattro video realizzati nelle scuole secondarie di primo e secondo grado di Roma, in collaborazione con l’Associazione Italiana(GUARDA IL VIDEO). Il titolo è emblematico e riprende un famoso rompicapo che presenta diverse analogie con il mondo dei Dsa: chi si trova a dover ricomporre un cubo di Rubik, infatti, ha bisogno di attivare una serie di procedure e meccanismi per arrivare all’obiettivo. ...

Corriere della Sera

I rumor sull'attesa serie di smartphone si sono moltiplicati in maniera importante nellesettimane, ed il leaker Yogesh Brar ha pubblicato anche quella che dovrebbe essere la scheda tecnica ...sul fronte Twitter Musk ha annunciato in un tweet mercoledì di essere 'attivamente alla ricerca' di un successore come ceo di Twitte r, facendo seguito a un tweet notturno in cui ... Ucraina Russia, news sulla guerra di oggi | Jet militare Usa scorta Zelensky a Washington. Putin: «È una... ANCONA - Doccia gelata sulla giunta regionale la sentenza con cui il Tribunale di Ancona lo scorso 19 dicembre ha accolto il ricorso di un dirigente della ...Non è andato come previsto il prestito di Gonzalo Escalante alla Cremonese. Il centrocampista argentino, che era reduce da un'ottima metà di stagione in prestito all'Alaves, ...