Spalletti | «De Laurentiis era un po’ accigliato per la partita | però ci ha fatto gli auguri»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano, al termine dell’amichevole disputata al Maradona contro il Lille, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: Si può fare di più? «Si possono fare diverse cose meglio e bisogna farle meglio,noi abbiamo cercato di fare e adesso si vede che c’è ancora da completare la preparazione per cui quando decidi di andare a giocare alto se non sei così bravo a pressare diventa difficile. Abbiamo preso anche un paio di gol che non si possono prendere,fa tutto parte di quello che è il lavoro». Dal punto di vista mentale ci possono essere state alcune imprudenze? «Io non vedo come si possano fare pensieri facendo dei calcoli oggi, bisogna andare sempre forte. In questo momento le gambe forse non supportano le gambe e gli atteggiamenti che invece sono gli stessi. Dobbiamo subito capire che dobbiamo are ...