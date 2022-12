Smartphone a scuola; i nostri giovani vittime del device

Leggi su panorama

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Danni fisici come miopia, obesità, ipertensione, disturbi muscoloscheletrici e addirittura diabete. Ma soprattutto danni psicologi e “sociali”: dipendenza, alienazione, depressione, irascibilità, aggressività, insonnia, insoddisfazione e, cosa ancor più inquietante, riduzione delle facoltà intellettive e “intelligenti” come concentrazione, memoria, dialettica. Sembrerebbero le conseguenze dell’uso di droghe “pesanti” come la cocaina ma in realtà sono gli effetti dell’impatto dell’abuso degli strumenti digitali sugli studenti, con particolare riferimenti, appunto, ai processi di apprendimento. Dettagli inquietanti già emersi da un’indagine conoscitiva condotta dal Senato della Repubblica nel 2021 e che dunque giustificano la decisione odierna del Ministro dell’Istruzione del Merito Giuseppe Valditara nel confermare lo stop all’uso dei cellulari in classe. L’abuso di dispositivi digitali ...