Shoigu | Russia stabilirà basi navali a Mariupol e Berdiansk

La Russia stabilirà delle basi navali a Mariupol e a Berdiansk, entrambe città dell'Ucraina occupata, secondo quanto dichiarato dal ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu. "I porti di Berdiansk e di Mariupol. Abbiamo in programma di dispiegare li' basi per navi di supporto, servizi di soccorso di emergenza e unita' di riparazione navale della Marina", ha detto Sergei Shoigu.