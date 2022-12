Rischio dossieraggi con le intercettazioni preventive? Nordio risponde a Cerasa

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il direttore Claudioè intervenuto ieri a Porta a Porta con una domanda rivolta al ministro della Giustizia, Carloe al suo intervento sul sistema delle. "Lenon valgono nei processi, non sono menzionabili in atti, quindi restano segrete, noi, però, dobbiamo fidarci della buona fede di chi le fa. Non pensa che ci sia ildi creare un serbatoio di ricatti e anche eventualmente rafforzare i poteri della polizia a discapito di quelli del pubblico ministero?", ha chiesto Claudio. "Le rispondo che il buono è nemico del meglio. E comunque il meno peggio è meglio del peggio" ha ribattuto il ministro, e ha continuato: "L'intercettazione è un mezzo invasivo che tra l'altro è vietato, o meglio, è visto ...

Il Foglio

