Tiscali Notizie

delin lieve aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il barile di greggio con consegna a febbraio viene scambiato a 76,37 dollari con un aumento dello 0,18%. Il Brent ...Ilchiude invariato a New York dove scambia a 75,19 dollari al barile. . Petrolio: prezzo Wti in lieve aumento a 76,37 dollari Il prezzo del petrolio greggio WTI si mantiene solido sopra i 75 dollari e nelle ultime ore ha persino alzato il tiro, riportandosi non lontano dalla resistenza intermedia in area 77,5 dollari al bari ...Prezzo del petrolio in lieve aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il barile di greggio con consegna a febbraio viene scambiato a 76,37 dollari con un aumento dello 0,18%. (ANSA) ...