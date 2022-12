Ora servono riforme strutturali Il messaggio del Cav a Meloni

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Silvio Berlusconi manda messaggi al premier Giorgia. Il Cavaliere sprona innanzitutto il governo ad accelerare sulla strada dellecheal Paese. Poi si propone, ancora una volta, come primo consigliere per le decisioni che dovrà prendere il Presidente del Consiglio dei ministri. «Un primo passo». Prima di affrontare in futuro le «» che saranno necessarie per rilanciare davvero il Paese. Sulle quali Forza Italia si batterà, senza fare sconti e considerandosi ancora l'asse centrale della coalizione. Magari con un rapporto più stretto con Matteo Renzi, con il quale «potremmo lavorare in sintonia su diversi temi». E — lo dice tra le righe al "Corriere della Sera" Silvio Berlusconi dopo aver confessato nei giorni scorsi che un qualche ...

Virgilio

SOLDI 'L'abbiamo istituita in Giunta e domani (oggi per chi legge) sarà portata in Consiglio - spiega l'assessore al Bilancio di Venezia, Michele Zuin - ma persenza previsione di importi,...... nemmeno ventenne l'Eccellenza con il Loreto, poi le 10 reti a stagione con la Sangiustese per due anni in D, quindi la C con Arezzo, Lecco e Mantova prima del Bari: promozione dalla C (6 reti) e... Cagliari, il nuovo stadio costerà 157 milioni: ora servono i soldi della Regione Silvio Berlusconi manda messaggi al premier Giorgia Meloni. Il Cavaliere sprona innanzitutto il governo ad accelerare sulla strada delle riforme ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...