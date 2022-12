Miss Italia 2022 | stasera la finale in streaming | il declino di un concorso che non guarda più nessuno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) C’è stato un tempo in cui direequivaleva a parlare di uno degli eventi televisivi più importanti d’. Non ai livelli del Festival di Sanremo, quello non si tocca, ma qualche gradino più sotto si trovavano, sotto le ali protettrici della famiglia Mirigliani, le aspiranti reginette di bellezza. Oggi, mercoledì 21 dicembre, si disputa ladell’edizionema ad ospitarla non è la Rai, e nemmeno La7 come avvenuto di recente. L’incoronazione della più bella d’avverrà in. A condurre la serata Salvo Sottile. Presidente di giuria, invece, Massimo Boldi. LA STORIA DI– Ildi bellezza nasce nel 1939, ma solo nel 1946 adotta il nome di...