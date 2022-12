L' Iss sfiorata da un detrito di un razzo russo

Sky Tg24

Serio imprevisto in orbita per la Stazione spaziale che ha rischiato di essereda un detrito spaziale russo. E' stata così rinviata la passeggiata spaziale degli ...spaziale internazionale ()...Per la manovra verranno usati i propulsori della navetta russa Progress 81 ancorata alla: l'accensione farà dribblare il detrito, che altrimenti sarebbe potuto passare a meno di 400 metri. La ... Stazione spaziale Iss sfiorata da un detrito in orbita, costretta a manovra imprevista Gli astronauti della Nasa a bordo della stazione avrebbero dovuto installare nuovi pannelli fotovoltaici. L'intervento è stato rinviato a causa di una manovra necessaria per schivare un detrito ...Serio imprevisto in orbita. Rinviata la passeggiata spaziale degli astronauti Nasa Frank Rubio e Josh Cassada a causa della presenza in orbita di un detrito dello stadio superiore Fregat-SB ...