Lo ha denunciato il direttore della ong, con sede a New York, Center for Human Rights in. Laè stata identificata tramite l'esame delle registrazioni di telecamere di sorveglianza a ...L'arma dello stupro inCome ricorda il giornale statunitense, questo non è il primo caso in cui vengono riportate notizie di stupri compiuti dalla polizia iraniana per colpire e fiaccare le ... Iran: 14enne muore dopo arresto perché non portava il velo - Ultima Ora Ancora violenza e morte in Iran. Un'adolescente iraniana di nome Masooumeh è morta a Teheran dopo essere stata arrestata perché si era tolta il velo in classe in segno di ...Lo ha denunciato il direttore dell'Ong "Center for Human Rights". La ragazza è stata identificata tramite l'esame delle registrazioni di telecamere di sorveglianza della scuola che frequentava. Dopo e ...