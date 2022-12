Gf Vip 7 | Alex Belli lancia una frecciatina ai Vipponi e anche a Soleil Sorge

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Grande protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello Vip (in positivo o in negativo non sta a noi dirlo),ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Novella 2000, in edicola da oggi. L’attore romano ha voluto innanzitutto smentire una sua eventuale partecipazione nell’attuale edizione del reality show: Smentisco l’ipotesi di un mio ritorno al reality, sono impegnato su ben altri fronti. Per me la televisione è sempre stata una parentesi, non il focus centrale. Però non mi disturba che il mio nome venga associato al Grande Fratello, avendo vissuto senza riserve e da protagonista. Contribuendo al successo della scorsa edizione.ha raccontato di desiderare ora la paternità: Non faccio segreto di sognare la paternità, professionalmente posso invece compiacermi di ciò che ho dato. ...