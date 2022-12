Fiorentina | vittoria in amichevole contro il Lugano | in gol anche Castrovilli

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Laha vinto inilcon il risultato di 6-1, importanteil rientro didopo il lungo stop Laha vinto inilcon il risultato di 6-1, importanteil rientro didopo il lungo stop. Il centrocampista è entrato nella ripresa della partita a otto messi dall’infortunio al ginocchio. Il rientro e il gol per mettere la ciliegina ad una giornata perfetta. Tra gli altri in golBarak con una doppietta, Duncan, Ikoné e Milenkovic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

