Biglietti GP Imola 2023 in vendita | ecco i prezzi

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Primi posti in tribuna in, in vista del Gran Premio dell'Emilia Romagna a, in programma il prossimo 21 maggio. Da mercoledì 21 dicembre è possibile acquistare i pacchetti in ...

Autodromo di Imola

...vista del Gran Premio dell'Emilia Romagna a, in programma il prossimo 21 maggio. Da mercoledì 21 dicembre è possibile acquistare i pacchetti in abbonamento su tre giorni, oppure i...Via alle vendite in anticipo, proprio oggi 21 dicembre . Quale sarà il costo deiFormula 1 per il Gran Premio die Monza Dalle ore 12 odierne è partita la corsa all'acquisto dei tagliandi per partecipare ai due eventi tutti italiani della Formula 1 in programma ... 21.12.22 PARTE LA VENDITA DEI BIGLIETTI DEL FORMULA 1 ... Una seconda fase di vendita, con tutte le tribune e altri spazi sul prato previsti per il GP dell'Emilia Romagna, scatterà nel mese di gennaio ...Via alle vendite in anticipo, proprio oggi 21 dicembre. Quale sarà il costo dei biglietti Formula 1 per il Gran Premio di Imola e Monza Dalle ore 12 odierne è partita la corsa all’acquisto dei taglia ...