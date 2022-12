Bianca Atzei | polmonite al nono mese di gravidanza | «È in ospedale | sta migliorando»

Corriere della Sera

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacoloè sparita dai social e i fan si sono immediatamente preoccupati. A rivelare cosa sta accadendo alla cantante è stato il compagno, la "Iena" Stefano Corti. " Ha avuto la polmonite ". ...La cantante sparisce dai social e i follower si preoccupanosparisce dai social per qualche giorno e i follower si preoccupano. Il compagno Stefano Corti spiega la situazione in una Storia: "In tanti ci avete chiesto come maiè sparita da ... Bianca Atzei ricoverata in ospedale (è incinta di 8 mesi). Il compagno rassicura: «Ha la polmonite, ma sta... Sono ore piene di preoccupazione per Bianca Atzei. La cantante, da alcuni giorni, è ricoverata nella clinica Mangiagalli di Milano a causa di alcuni problemi di salute, fra cui una polmonite in corso.F an in ansia per Bianca Atzei. La cantante, in attesa del primo figlio da Stefano Corti, è stata ricoverata in ospedale. A svelare quanto accaduto su Instagram è stato proprio il compagno. Attivissim ...