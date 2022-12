Becker | «In carcere uno ha provato a uccidermi Hanno negato a Klopp di venire a trovarmi»

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Le prigioni di Boris. L’ex fuoriclasse tedesco è stato ospite del canale televisivo Sat1, protagonista di un’intervista vista da oltre 5,2 milioni di persone. Lo riporta Le Parisien.è uscito giovedì scorso di prigione nel Regno Unitop dopo otto mesi di detenzione per accuse di” frode finanziaria”. Le Parisien commenta così l’intervista: Con la faccia dimagrita, Borisha ammesso pubblicamente la sua colpevolezza. “È stata una lezione molto dura. Una lezione che mi ha fatto molto male. Col senno di poi, ha avuto anche ripercussioni positive. Ho pensato molto, ho riconosciuto i miei errori”.ha avuto più di 500mila euro per quest’intervista, scrive Le Parisien. Ha raccontato i dettagli della sua permanenza in. «Dietro le sbarre non sei nessuno. Ho capito subito questo. ...

Corriere della Sera

Con questa certezza, e la lezione derivata dall'esperienza insi sente un uomo nuovo. "Voglio ricominciare da zero, sarà un processo lungo per garantirmi un futuro più sano. Nei ...Insvolgeva la mansione di assistente dell'allenatore del, dall'alto della sua esperienza e conoscenza sportiva. Si è rimesso in sesto Boris, si è preso cura del proprio fisico ... Boris Becker: «In prigione ero solo un numero, clima violento. Ho imparato una lezione» Su Le Parisien. Becker in lacrime in tv. «Il carcere ha detto che l'arrivo di Klopp avrebbe creato troppo caos». La lettera di Stich ...Uscito dal carcere da quattro giorni, estradato dalla Gran Bretagna in Germania dove è atterrato con un volo privato pagato da un amico, Boris ...