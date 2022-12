All' improvviso il bus perde il controllo | il pedone si toglie giusto in tempo

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Un uomo stava aspettando in piedi fuori dalla propria auto, quando all'un mini bus, a causa del ghiaccio, ha perso ile si diretto a tutta velocità verso di lui che per fortuna è ...

Yahoo Notizie

... per poi cadere a terra stroncato da un malore. La moglie, esperta infermiera , ha ... Alessandra, uccisa a 25 anni: ergastolo'ex marito. 'Chiuse il figlio in bagno, poi la massacrò a ...La figlia Angela ha detto'agenzia Ansa: 'Doveva uscire questo venerdì. Sembrava stesse meglio, ma ha avuto unarresto cardiaco. Negli ultimi due anni mio padre ha avuto una salute ... All’improvviso l’uomo ha visto solo una grande macchia rossa nel mare di Maui alle Hawaii Sembrava stesse meglio ma ha avuto un improvviso arresto cardiaco. Negli ultimi due anni mio padre ha avuto una salute traballante dovuta a problemi cardiaci e polmonari" spiega all'ANSA Angela Asor ...Un uomo stava aspettando in piedi fuori dalla propria auto, quando all'improvviso un mini bus, a causa del ghiaccio, ha perso il controllo e ...