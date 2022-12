UFFICIALE | La AEW su Sky anche nel 2023 | sarà incluso anche Forbidden Door

(Di martedì 20 dicembre 2022) La notizia che i fan AEW italiani stavano aspettando è arrivata. La AEWsu Skynel, a comunicarlo è stato Salvatore Torrisi, che si occupa della telecronaca italiana sulla nota emittente satellitare. Come l’anno scorso sono confermati gli speciali televisivi, oltre ai consueti appuntamenti con Dynamite e Rampage. La grande novitàla diretta in PPV di, il PPV co-organizzato con la NJPW.

