Stop ai cellulari in classe | non cambia nulla | i comportamenti illeciti sono già sanzionati dai regolamenti di istituto

(Di martedì 20 dicembre 2022)aiin. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ribadisce, quanto già in vigore. In realtà, dunque, non. È confermato il divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni, "trattandosi di un elemento di distrazione propria e altrui e di una mancanza di rispetto verso i docenti, a cui è prioritario restituire autorevolezza", afferma il ministro. L'articolo .

Il ministro ha sottolineato i rischi per la salute degli studenti nell'uso perdurante dei, oltre che per l'impatto sull'apprendimento."L'interesse delle studentesse e degli studenti, che noi dobbiamo tutelare, è stare in classe per imparare - afferma il ministro Valditara - distrarsi con inon permette di seguire le ... Stop ai cellulari in classe per tutelare l'apprendimento Stop ai telefoni cellulari in classe. I dispositivi potranno essere utilizzati soltanto per finalità didattiche. Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato nelle scorse ore ...L’uso dei cellulari a scuola è ormai diventato un problema: per questo motivo, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara tramite una nuova circolare ha confermato il ...