Se Putin e Lukashenko discutono di missili e nucleare tattico

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il presidente della Federazione Russa, Vladimir, si è recato ieri in visita a Minsk, dove ha incontrato l’omologo Alexandr. Durante la visita i due hanno parlato, tra le altre cose, della cooperazione militare in settori come quello deibalistici e degli aerei a capacità. In tutto ciò, il timore resta che la Bielorussia possa unirsi a Mosca nella guerra in Ucraina. Si è trattato, significativamente, della prima visita diin Bielorussia dal 2019. Nel corso della conferenza stampa,ha dichiarato che il suo governo ha schierato il sistemastico Iskander, mentreha detto che c’è spazio per ulteriori cooperazioni sugli aerei militari Su-24. Questi ultimi avrebbero già subito modificazioni che ...