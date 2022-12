Salernitana | Nicola | Demme è un ottimo calciatore | non so se farà al caso nostro | il mercato è lungo

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 20 dicembre 2022) Davide, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ecco le sue parole: "Non è un mistero che sicuramente faremo qualcosa a centrocampo. Vedremo cosa potremo fare. Zortea è un giocatore che ha già giocato con noi, quindi è facile accostarlo alla. Ma io non ho l’abitudine di parlare di chi non alleno, è una forma di rispetto verso i miei giocatori.? È sicuramente un. Io non so sealdella, questo bisognerà chiederlo aldirettore. Noi abbiamo Bohinen, vogliamo valorizzarlo, quindi vedremo se c’è la possibilità di continuare a lavorare su altri giovani o se ci sarà l’opportunità di fare valutazioni diverse. Il ...