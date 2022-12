Programmi TV di stasera | martedì 20 dicembre 2022 Su Canale5 «Le streghe»

(Di martedì 20 dicembre 2022) Le(Foto US Mediaset) Rai1, ore 21.25: Filumena Marturano Prima Tv Film tv deldi Francesco Amato, tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo, con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. Trama: Filumena ha un passato da prostituta e convive con un ricco pasticciere. Per sposarlo si finge in punto di morte, l’uomo scopre l’inganno ma è solo l’inizio di una nuova rivelazione. Rai2, ore 21.20: The Net – Gioco di Squadra Novità Serie Tv. 1×01: Il Toscana Football Club dopo aver fatto la storia rischia di retrocedere. All’alba della partita decisiva per la stagione, succede qualcosa di inaspettato: lo sconosciuto Kenneth, segna. 1×02: Saltato il progetto per affossare la squadra, Corridoni vuole manipolare i tifosi per affondare il colpo. Vincenzo viene coinvolto ancora nel losco piano, ma Miriam è il nuovo imprevisto. Rai3, ore 21.20: ...

