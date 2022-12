Postepay | cosa è successo a app e sito non funzionanti

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 20 dicembre 2022) Poste Italiane, app enon funzionano. Giornata nera oggi, martedì 20 dicembre, per i clienti di Poste Italiane. L’appha smesso infatti di funzionare intorno alle 9 e 30 di questa mattina. Gli utenti che hanno provato ad accedere si sono visti comparire i messaggi di errore con codice 504 e 502. A volte, entrando nell’app, appare il messaggio di errore Err-0. Il problema maggiore riguarda l’accesso all’home banking. Non è chiaro asiano dovuti questi problemi. Probabilmente in questo perioo di acquisti per le feste natalizie c’è stato un aumento di accessi e questo potrebbe aver provocato questa situazione. In tanti hanno segnalato la difficoltà ad accedere anche aldi Poste Italiane e a Bancoposta. Leggi anche: Meteo Italia, previsioni ‘pazze’ per Natale.ci ...