Napoli | Raspadori | “Per lo Scudetto servirà impegno | ci crediamo”

A far preoccupare di più ilnon è quindi l'Inter, ma il Milan e la Juventus. Poi sulla concorrenza di Osimhen: 'È la dura legge dei grandi club, va in campo chi merita e chi sta ...Giacomoè stato uno dei protagonisti di questa prima parte di stagione del, leader della Serie A e qualificato agli ottavi di Champions League. Sulle pagine del Corriere dello Sport, l'ex ...Raspadori dichiara che sul paragone tra Maradona e Messi potrebbe cavarsela con una furbata ed invece dice la sua opinione.La tecnologia, già adottata al Mondiale in Qatar, sbarca nel nostro campionato. L'intervista al gioiellino del Napoli sulle pagine del nostro quotidiano. Stesso percorso del centrocampista del Sassuol ...