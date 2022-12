Internet Explorer fuori servizio | c’è la data ufficiale

Leggi su tuttotek

(Di martedì 20 dicembre 2022) È stata resa nota ladell’aggiornamento di Edge che metterà una volta per tutte, scopriamone di più Abbiamo spesso affrontato la tematica, relativamente alla poca sicurezza che ormai aleggia su questo software. Spesso siamo stati i primi ad invogliare a disinstallarlo, non tanto per la poca usabilità, quanto per la poca sicurezza. Crescono giorno dopo giorno le vulnerabilità che fanno leva sui potenziali rischi derivanti dall’esecuzione di codice arbitrario. Esiste però una, resa recentemente nota, che metteràuna volta per tutte....